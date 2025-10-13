weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Team-EM im Tischtennis: Deutsches Tischtennis-Team erreicht EM-Achtelfinale

Die beiden ersten großen Ziele hat das deutsche Tischtennis-Team bei der Mannschafts-EM erreicht. Die Vorrunde ist überstanden und die WM-Qualifikation geschafft.

Von dpa 13.10.2025, 17:19
Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska holte beim 3:0-Sieg gegen Serbien einen Punkt für das deutsche Team. (Archivbild)
Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska holte beim 3:0-Sieg gegen Serbien einen Punkt für das deutsche Team. (Archivbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Zadar - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat sich bei der Team-EM in Kroatien vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Patrick Franziska, Benedikt Duda und Dang Qiu gewannen auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Serbien mit 3:0.

Der neunmalige Europameister Deutschland ist dadurch schon vor dem letzten Vorrunden-Spieltag am Dienstag nicht mehr von Platz eins der Gruppe C zu verdrängen. Außerdem hat das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf jetzt auch die Teilnahme an der Mannschafts-Weltmeisterschaft 2026 in London sicher. Dafür qualifizieren sich die besten 16 europäischen Teams.