An seinem 29. Geburtstag hat Leon Draisaitl allen Grund zum Feiern: Seine Oilers gewinnen gegen die Red Wings - und der Deutsche erzielt neben dem Ausgleich auch den wichtigsten Treffer.

Detroit - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat sich selbst zum Geburtstag beschenkt und die Edmonton Oilers mit zwei Toren zu einem Sieg in der NHL geschossen. Gegen die Detroit Red Wings um Nationalverteidiger Moritz Seider erzielte Draisaitl in der Verlängerung das entscheidende Tor zum 3:2. Zuvor hatte er bereits den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Der 29-Jährige kommt nun auf sechs Saisontore. Für die Oilers war es der vierte Saisonsieg im achten Spiel. Das als Titelkandidat gestartete Team hat damit erstmals in dieser Spielzeit keine negative Bilanz mehr. Die Oilers hatten die ersten drei Spiele der Saison mit einem Torverhältnis von 3:15 verloren.

Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators unterdessen den Colorado Avalanche. Stützle bereitete das Tor zum 2:2 vor, es war bereits seine siebte Vorlage in dieser Saison. Die Senators haben bislang acht Punkte in acht Spielen gesammelt, die Oilers stehen bei neun Punkten in neun Partien.