Leon Draisaitl spielt in der NHL eine herausragende Saison und punktet im 14. Spiel in Serie. Nationalmannschafts-Kollege Philipp Grubauer muss er bei seinem Treffer allerdings nicht überwinden.

Leon Draisaitl führt die Edmonton Oilers in dieser Saison an.

Seattle - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum dritten Sieg in Serie geführt. Beim 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) bei den Seattle Kraken um Torhüter Philipp Grubauer legte Draisaitl einen Treffer auf und erzielte den Endstand ins leere Tor.

Es war das 14. Spiel in Serie, in dem Draisaitl mindestens an einem Treffer beteiligt war. Das ist ihm in seiner NHL-Karriere nur einmal zuvor gelungen (2018/19). Mit 29 Treffern führt Draisaitl zudem die Torjägerliste klar an.

Grubauer zeigte eine ordentliche Leistung und parierte gegen die deutlich überlegenen Oilers 28 Schüsse auf sein Tor. Die Kraken kamen auf gerade mal 17 Torschüsse.

Seider mit drei Assists

Ein guter Abend war es auch für Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Beim 4:2 beim Topteam Winnipeg Jets gelang den Red Wings der vierte Sieg in Serie. Seider legte drei der vier Treffer vor und steht nun bei 20 Torvorlagen in dieser Saison.

Ohne Nico Sturm gewannen die San Jose Sharks mit 3:2 gegen die New Jersey Devils. Cody Ceci gelang der Siegtreffer 25 Sekunden vor Schluss.

JJ Peterka verlor mit den Buffalo Sabres 1:3 bei den Vegas Golden Knights, dem aktuell besten Team der Liga. Beim Ehrentreffer im Schlussdrittel assistierte der deutsche Angreifer zum 18. Mal in dieser Saison.

Owetschkin holt in ewiger Torjägerliste auf

Derweil jagt Alexander Owetschkin weiter die historischen Bestmarke von Wayne Gretzky. Beim klaren 7:4 seiner Washington Capitals gegen die New York Rangers gelang Owetschkin sein 872. Treffer in der NHL. Damit liegt er nur noch 22 Tore vom Rekord entfernt.