Edmonton - Eishockey-Superstar Connor McDavid hat seinen Vertrag bei den Edmonton Oilers kurz vor Saisonbeginn um zwei weitere Jahre verlängert. Der Kapitän des kanadischen NHL-Clubs erhält nach Club-Angaben ein durchschnittliches Jahresgehalt (AAV) von 12,5 Millionen US-Dollar. Der 28-Jährige spielt seit 2015 für die Oilers. Deutschlands Topstar Leon Draisaitl wird sich freuen, hat er doch seinen kongenialen Partner weiter an seiner Seite.Weltklasse-Stürmer Draisaitl hatte seinen Vertrag beim NHL-Vizemeister bereits im September 2024 für acht Jahre verlängert, kassiert nun 14 Millionen US-Dollar pro Jahr. Nach den bitteren Pleiten in den Stanley-Cup-Finals der vergangenen beiden Jahre gegen die Florida Panthers wollen die beiden Topspieler den legendären Pokal mit den Oilers endlich gewinnen.

Auftakt gegen Calgary

„Connors Engagement für unser Team und unsere Stadt wird nur noch von seinem einzigartigen Fokus übertroffen, den Fans der Edmonton Oilers den Stanley Cup zurückzubringen“, sagte Stan Bowman, Vizepräsident und General Manager der Oilers in der Club-Mitteilung.



In der vergangenen Woche hatte Edmonton bereits den Vertrag mit Trainer Kris Knoblauch um drei weitere Jahre bis 2029 offiziell gemacht. Die Oilers starten in der Nacht zu Donnerstag im kanadischen Duell gegen die Calgary Flames in die neue Saison.