Die Milwaukee Bucks freuen sich über die Rückkehr ihres Superstars Giannis Antetokounmpo. Gegen die Boston Celtics ist der NBA-Meister von 2021 dennoch chancenlos.

Milwaukee - Im ersten Spiel seit mehr als fünf Wochen hat Giannis Antetokounmpo mit den Milwaukee Bucks in der NBA eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Der griechische Superstar verlor bei seinem Comeback das Heimspiel der Bucks gegen die Boston Celtics mit 81:108 (43:57).

Antetokounmpo hatte sich am 23. Januar eine Wadenverletzung zugezogen und danach 15 Spiele verpasst. Bei seiner Rückkehr erzielte der 31-Jährige mit 19 Punkten und elf Rebounds zwar ein Double-Double, kämpfte aber mit einer schwachen Wurfquote. „Ich freue mich einfach, wieder auf dem Feld zu stehen, aber ich habe mich ein wenig eingerostet gefühlt“, sagte Antetokounmpo zu seiner Rückkehr. „Für mich ist es etwas Neues, so lange auszufallen. Das hat mir den Rhythmus genommen.“

Der Meister von 2021 absolviert eine bislang enttäuschende Spielzeit und wird um die Playoff-Teilnahme kämpfen müssen. Aktuell rangieren die Bucks mit einer Bilanz von 26 Siegen und 34 Niederlagen nur auf dem elften Platz in der Eastern Conference, der zehnte Rang ist nötig, um an der Playoff-Qualifikation teilzunehmen. Für die Celtics läuft es hingegen gut: Sie haben zwölf ihrer vergangenen 14 Partien gewonnen und sind Zweiter im Osten. Bester Werfer gegen Milwaukee war Payton Pritchard mit 25 Zählern.

Murray stellt bei Nuggets-Sieg Jokic in den Schatten

Die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic mühten sich bei den Utah Jazz zu einem 128:125 (66:67)-Erfolg. Eineinhalb Minuten vor Spielende lagen die Nuggets zurück, erzielten aber die letzten sechs Zähler der Partie. Zum Matchwinner avancierte Jamal Murray: Der Spielmacher erzielte zehn der letzten 14 Punkte Denvers und überragte mit insgesamt 45 Zählern. Jokic kam auf 22 Punkte und zwölf Rebounds.