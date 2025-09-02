Die 22-jährige Molly Picklum krönt eine starke Saison mit dem WM-Titel auf Fidschi: Nach einem nervenaufreibenden Finale reiht sie sich in die Legendenriege des australischen Surfens ein.

Sydney/Suva - Riesenjubel in Down Under: Die Australierin Molly „Pickles“ Picklum hat sich mit einer beeindruckenden Leistung an der legendären Riffwelle Cloudbreak vor den Fidschi-Inseln den Weltmeistertitel im Surfen gesichert. Im entscheidenden Best-of-Three-Finale gegen die US-Konkurrentin Caroline Marks bewies die 22-Jährige nach einer Eröffnungsniederlage Nervenstärke und holte die folgenden beiden Läufe souverän.

Damit reiht sich Picklum in die Riege berühmter Titelträgerinnen wie Stephanie Gilmore und Layne Beachley ein. „Ich kann es nicht glauben“, jubelte die frischgebackene Weltmeisterin. „Ich habe mich voll reingehängt und das durchgezogen, was ich das ganze Jahr über durchgezogen habe. Meine Güte, ich flippe aus, es ist wie ein Traum.“

Riesentalent schon als Kind

Picklum gilt als eines der größten Talente des australischen Surfens und trat schon als Mädchen dem North Shelly Boardriders Club nördlich von Sydney bei, wo sie noch heute als Idol gilt. In dieser Saison überzeugte sie mit zwei Tour-Siegen und außergewöhnlicher Konstanz: Nur ein einziges Mal landete sie nicht unter den top Fünf.

In ihrer Heimatregion an der australischen Ostküste sorgte der Triumph für Begeisterung. „Sie inspiriert unsere Kinder und ist für uns alle ein Vorbild“, sagte ein Mitglied ihres Clubs dem Sender ABC.