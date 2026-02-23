Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Auswirkungen auf den Sportbetrieb in beiden Ländern. Jetzt trifft es ein Eishockey-Match im russischen Sotschi.

Sotschi - Ein Eishockey-Match der russischen Liga KHL zwischen der Mannschaft von Sotschi und ZSKA Moskau ist nach dem ersten Drittel wegen ukrainischer Drohnen gestoppt worden. „Aufgrund der erneuten Ankündigung eines Drohnenangriffs auf das Gebiet von Sirius und Sotschi wurde beschlossen, das Match zwischen Sotschi und ZSKA nicht fortzusetzen“, teilte die KHL in einer Erklärung mit. Wann das Duell möglicherweise fortgesetzt wird, stand noch nicht fest.

Das Spiel im Bolshoy Ice Dome, wo 2014 das olympische Eishockey-Turnier ausgetragen wurde, stand zum Zeitpunkt des Abbruchs 0:0. Die Tribünen wurden geräumt, die Fans nach Hause geschickt.

Zu diesem Zeitpunkt herrschte in Sotschi Drohnenalarm. Der Flugbetrieb am Airport Sotschi wurde vorübergehend eingestellt. Die Ukraine überzieht als Reaktion auf den seit vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg das Nachbarland immer wieder mit Drohnenangriffen. Diese sollen vor allem den Flugbetrieb empfindlich stören. Sotschi war bereits mehrmals im Visier ukrainischer Angriffe.