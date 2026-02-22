Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: An diesem Sonntag hat der Dessauer SV 97 im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die SG 1948 Reppichau unterlag das Team von Christoph Suren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Kienfichten wurden die Fans des Dessauer SV 97 am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (0:5).

Julian Stock (SG 1948 Reppichau) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Reppichauer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Stock der Torschütze (20.).

Dessauer SV 97 sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Wollmerstädt den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (72.). Damit war der Erfolg der Reppichauer entschieden. Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Storm, Gassner, Pelz, Hamann (25. Bachmann), Stock (46. Marx), Wartemann, Ehrenberg, Wollmerstädt (78. Künkler)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12