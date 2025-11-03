Die Magdeburger können in dieser Saison im Idealfall auf 63 Spiele kommen. Ein Drittel davon ist schon erfolgreich geschafft. In Bundesliga, Champions League und DHB-Pokal sind die Grün-Roten auf Kurs. Weh tut nur die Niederlage im Halbfinale der Klub-WM .

SCM nach 20 Spielen in 58 Tagen absolut im Soll

Omar Ingi Magnusson liegt mit 80 Toren in der Schützenliste der Bundesliga auf Rang drei, hat aber ein Spiel weniger als die direkten Konkurrenten absolviert.

Magdeburg - Obwohl die Saison erst neun Wochen alt ist, hat der SC Magdeburg bereits knapp ein Drittel der Saison absolviert – und ist bis auf die Klub-WM gut auf Kurs. In Ägypten reichte es nur zu Rang drei, aber in der Bundesliga, der Champions League und dem DHB-Pokal sind die Grün-Roten absolut im Soll.