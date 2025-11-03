Nach sechs vergeblichen Anläufen besteht Darts-Weltmeister Luke Littler vor Kurzem endlich die theoretische Führerscheinprüfung. Den praktischen Teil bringt er nun deutlich schneller hinter sich.

Warrington - Darts-Weltmeister Luke Littler hat endlich seinen Führerschein. Nach sechs vergeblichen Anläufen hatte der 18-Jährige im September die theoretische Prüfung bestanden. Nun brachte der Brite auch den praktischen Teil erfolgreich hinter sich - und zwar direkt im ersten Versuch. Die frohe Kunde verkündete Littler in den sozialen Medien mit einem Foto, das ihn vor einem Auto zeigt und einem feierlichen „Steig ein“ in der Überschrift.

Auch den Angaben seiner Fahrschule zufolge hatte er deutlich weniger Probleme als mit dem Theorieteil. „Herzlichen Glückwunsch an Luke Littler, der heute in Warrington seine Führerscheinprüfung beim ersten Versuch ohne einen einzigen Fehler bestanden hat“, schrieb die Colin Price Fahrschule bei Instagram - und ergänzte: „Eine absolut erstaunliche Leistung, gut gemacht! Jetzt genieße das Auto.“