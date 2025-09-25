Für Ella Seidel läuft es richtig gut auf der Tennis-Tour. Die 20-Jährige zeigt auch in Peking gute Leistungen und meistert dort nicht nur die Qualifikation, sondern auch die Auftakthürde im Hauptfeld.

Peking - Tennisspielerin Ella Seidel hat ihre gute Form bestätigt und die Auftaktrunde beim Masters-1000-Turnier in Peking erfolgreich bestritten. Die 20 Jahre alte Qualifikantin setzte sich gegen die Polin Magdalena Frech mit 7:5, 6:4 durch. In der zweiten Runde trifft Seidel auf die an Nummer 23 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk.

Seidel hatte durch ihren jüngsten Viertelfinal-Einzug beim WTA-Turnier in Seoul erstmals in ihrer Karriere den Sprung unter die Top-100 der Weltrangliste geschafft. Aktuell belegt sie dort den 95. Rang. Damit wäre die Hamburgerin bei den Australian Open 2026 erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier direkt für das Hauptfeld qualifiziert.

Vor Seidel hatte bereits Eva Lys (23) mit einem Zwei-Satz-Sieg gegen die Lokalmatadorin Zhang Ruien die zweite Runde bei der mit 8,96 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung erreicht. Die beiden Routiniers Laura Siegemund (37) und Tatjana Maria (38) waren dagegen ausgeschieden.