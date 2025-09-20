Der FC Einheit Rudolstadt hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 0:3 (0:1).

Rudolstadt/MTU. Das Match zwischen Rudolstadt und Krieschow ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Die erste Halbzeit verlief ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Colin Raak das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Knechtel den Ball ins Netz (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt liegt 0:2 zurück – Minute 55

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Marco Riemer ersetzte Robin Ensenbach und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Manfred Starke. Auf der Gastseite sprangen Toby Michalski für Tobias Gerstmann und Aaron Stephan für Miguel Pereira Rodrigues ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Toby Michalski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (87.). Damit war der Sieg der Kolkwitz gesichert. Die Rudolstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Heß, Krahnert, Frackowiak, Rupprecht, Schlegel, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Floßmann (67. Schneider), Ensenbach (67. Riemer), Smyla, Rühling

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Zurawsky, Bittroff, Grimm, Pahlow (88. Hebler), Raak, Gerstmann (62. Michalski), Felgenträger (88. Dreßler), Zizka (88. Tesche), Pereira Rodrigues (76. Stephan)

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161