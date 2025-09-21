Der Reideburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Fußballfans einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Gleich nach Anpfiff schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Halle ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in Minute 24. So leicht ließen sich die Hallenser aber nicht abhängen. Nino Frerichs traf in der 29. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz versenkte den Ball in Minute 53. Es wollte den Hallern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Marian Gläser traf in der 59. Minute noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 zu festigen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – (63. Bismark), Frerichs, Gläser, Scholz (43. Reiss), Mücke, Henze (28. Drüppel), Köhler, Stelzner

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Müller, Yildiz, Sharka, Efionayi Efe, Barrot, Onoharigho, Ahmadi (46. Hein)

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36