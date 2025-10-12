In Kroatien hat die Team-EM im Tischtennis begonnen. Die deutschen Männer und die deutschen Frauen starteten jeweils mit einem Sieg. Schon am Montag können beide ihr erstes großes Ziel erreichen.

Zadar - Beide deutschen Tischtennis-Nationalteams sind erfolgreich in die Mannschafts-Europameisterschaften in Kroatien gestartet. Die Frauen gewannen ihr erstes Spiel gegen Slowenien klar mit 3:0. Die Männer gewannen mit dem gleichen Ergebnis und sogar ohne Satzverlust gegen die Ukraine.

Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann spielte trotz Beschwerden am Ellenbogen und siegte im ersten Match in 3:2 Sätzen gegen Ana Tofant. „Es war ein schwieriges Spiel. Aber dafür, dass ich erst seit gestern wieder trainiere, war das eine solide Leistung“, sagte die 19-Jährige.

Die weiteren Punkte holten Sabine Winter und Yuan Wan. Für die Männer waren Benedikt Duda, Patrick Franziska und Ricardo Walther erfolgreich. „Alle haben heute ihren Job erfüllt“, sagte der Weltranglisten-Achte Duda.

Bereits am Montag können beide deutschen Teams den Gruppensieg und den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Beide treffen in ihrem zweiten und letzten Vorrunden-Spiel jeweils auf Serbien. Die besten 16 Mannschaften der EM qualifizieren sich für die Team-WM 2026 in London.