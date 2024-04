Der Snowboarder André Höflich hat hat sich schwer am Knie verletzt.

Laax - Freestyle-Snowboarder André Höflich hat sich erneut schwer am Knie verletzt und wird nicht nur den Start in den kommenden WM-Winter verpassen.

Der 26-Jährige zog sich bei einem Sturz im Training im schweizerischen Laax zum dritten Mal einen Kreuzbandriss sowie eine Meniskusverletzung und einen Knorpelschaden im rechten Knie zu, zeilte der Verband Snowboard Germany mit.

Höflich werde nach den ersten Prognosen dieses Jahr nicht mehr auf dem Snowboard stehen, hieß es weiter. Der Athlet des SC Kempten rechne selbst nicht damit, kommenden Winter mit der WM in St. Moritz zu starten. „Für die vergangenen Monate finde ich keine Worte“, sagte Höflich. „Irgendwann fängt man an, das zu akzeptieren. Trotzdem habe ich Bock, wieder anzugreifen.“ Der Blick gehe nun zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Höflich ist der derzeit beste deutsche Snowboarder in der Halfpipe. Er stand bislang zweimal im Weltcup auf dem Podest.