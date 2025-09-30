Wie lange spielt LeBron James noch in der NBA? Die Frage beschäftigt viele vor seiner 23. Saison in der Liga. Der Superstar äußert sich dazu, inwiefern sein zweitältester Sohn dabei eine Rolle spielt.

Los Angeles - Mit seinem ältesten Sohn hat LeBron James bereits gemeinsam in der NBA gespielt - auf seinen zweitältesten Sohn will der Basketball-Superstar vor dem Karriereende aber nicht mehr unbedingt warten. Wie lange er noch spielen wird, ließ der Profi der Los Angeles Lakers allerdings offen.

„Ich werde nicht auf Bryce warten“, sagte der 40-Jährige. Er kenne den Zeitplan des 18-Jährigen nicht, der im Herbst seine erste Saison am College beginnt. „Er ist sein eigener junger Mann. Er ist jetzt in Tucscon. Wir werden sehen, was dieses Jahr oder nächstes Jahr passieren wird. Er hat seinen Zeitplan, ich habe meinen und ich bin nicht sicher, ob die zusammenpassen. Wir werden sehen.“

Mit Bronny James schrieb LeBron James NBA-Geschichte

In der vergangenen Saison schrieb James mit dem 20 Jahre alten Bronny Basketball-Geschichte, als er als erster NBA-Profi mit seinem Sohn für das gleiche Team auf dem Feld stand. Bronny James absolvierte insgesamt 27 Einsätze für die Lakers und sammelte zudem Erfahrung im unterklassigen Team der South Bay Lakers.

James steht vor seiner 23. Saison in der NBA, so viele hat niemand vor ihm absolviert. Im Dezember wird der erfolgreichste Scorer der Liga-Geschichte 41 Jahre alt. „Ich freue mich über die Gelegenheit, das Spiel, das ich liebe, eine weitere Saison zu spielen“, sagte er. „Wie auch immer die Reise sich entwickelt dieses Jahr, ich bin voll investiert, weil ich nicht weiß, wann das Ende kommt. Ich weiß, dass es viel früher sein wird, als später.“