KC Veszprém möchte den Titel bei der Klub-WM verteidigen. Mit der besten Vorrunde aller Teams untermauerten die Ungarn ihre Ambitionen.

Für Veszprém zählt bei der Klub-WM nur die Titelverteidigung

Der Ägypter Ali Zein erzielte vier Tore für Veszprém beim 31:22 gegen Al Ahly.

Kairo/Magdeburg - Der KC Veszprém hat bei der Klub-WM die Titelverteidigung fest im Blick. Mit einem Torverhältnis von 82:37 spielten die Ungarn die beste Vorrunde aller Mannschaften. Damit hatte sich das Team eigentlich das Recht erarbeitet, gegen den besten Gruppenzweiten anzutreten. Da dies jedoch der Gruppengegner Al Ahly ist, geht es im Halbfinale am Dienstag (16.15 Uhr/Dyn) gegen den SC Magdeburg um den Finaleinzug.