Der BSV Halle-Ammendorf II errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 85 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Halle/MTU. Die 85 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Sebastian Hanke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Dmytro Piven erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 57 2:0 vorn

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lennart Klein (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Unger, Kanditt (83. Ommih), Gehrke-Walther, Gonzalez Sospedra (46. Klein), Kirchbach, M. R. Beyer, Hanke (46. Piven), Thurm (77. Ihezuru), Kominek, Schmidt (66. Hertel)

SV Höhnstedt: Kalcher – Matz, Schauer, Matz, Elstner, Schulz, Dressel, Müller (75. Balashov), Rickert, Aschenbach, Göring (60. Ruckhardt)

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85