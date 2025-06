Klara Bleyer durfte sich in Funchal bereits über ihre zweite Medaille freuen.

Funchal - Die Synchronschwimmerinnen Klara Bleyer und Amélie Blumentahl Haz haben dem deutschen Team die erste EM-Medaille im Duett seit 42 Jahren beschert. Die beiden Bochumerinnen holten bei den Europameisterschaften auf Madeira Bronze. Mit 237,0950 Punkten mussten sie sich nur den siegreichen Italienerinnen Enrica Piccoli und Lucrezia Ruggiero sowie dem spanischen Paar geschlagen geben.

Für Bleyer war es nach Gold in der Freien Kür des Solowettbewerbs bereits die zweite Medaille in Funchal. „Mit der Medaille hatten wir nicht gerechnet, gerade weil wir das Freie Duett noch nicht so lange trainieren und generell noch nicht lange zusammen schwimmen“, sagte die 21-Jährige. „Das war eine Mega-Überraschung, sehr unerwartet, aber sehr schön.“

Mit Spenden zur WM?

Die EM ist eine der wenigen Möglichkeiten für die Sportlerinnen, Aufmerksamkeit auf ihre Disziplin zu lenken. Eine andere ist die WM im Juli in Singapur. Weil die Reisekosten für das Event nicht komplett durch Fördermittel gedeckt werden, hat der Deutsche Schwimm-Verband sogar eine Spendenaktion ins Leben gerufen.