Der Weltmeister ist auch zu Beginn der Radsport-Saison 2025 eine Klasse für sich. Nach dem Rundfahrt-Sieg in der Heimat seines Sponsors richtet der Slowene nun den Blick auf die Klassiker.

Graham Hughes/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Tadej Pogacar ist zu Saisonbeginn bereits in Topform.

Jebel Hafeet - Straßenrad-Weltmeister Tadej Pogacar hat mit dem Gewinn der letzten Etappe und dem Gesamtsieg der UAE-Tour gleich zu Beginn der Saison seine Extraklasse wieder unter Beweis gestellt. Der Slowene siegte auf dem siebten Teilstück nach Jebel Hafeet hinauf nach einer Solo-Attacke 7,4 Kilometer vor dem Ziel im Alleingang mit 33 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Giulio Ciccone.

Damit lag Pogacar, der bereits die dritte Etappe nach Jebel Jais gewonnen hatte, in der Endabrechnung 1:14 Minuten vor Ciccone. Für den Ausnahmefahrer war es der dritte Gesamtsieg bei der Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach 2021 und 2022.

„Es war ein richtig guter Tag. Ich habe entschieden, solo zu gehen. Ich wollte nicht durch eine Gegenattacke überrascht werden. Deshalb bin ich mein eigenes Tempo gefahren“, sagte Pogacar, der nun bereits bei 91 Karriere-Siegen steht.

Jagd auf die Klassiker

In den nächsten Wochen und Monaten wird der Tour-de-France-Champion Jagd auf die Klassiker machen. „Ich fahre bis zur Dauphiné (im Juni) keine Rundfahrt mehr. Jetzt konzentriere ich mich auf die Ein-Tages-Rennen“, betonte der Slowene. Vor allem der Sieg beim großen Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo fehlt ihm noch. Auch die Flandern-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne-Lüttich stehen in seinem Rennprogramm.

Spekuliert wird auch, dass Pogacar erstmals beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix fahren könnte. Zuletzt hatte er ein Video veröffentlicht, dass ihn auf einer Trainingsfahrt im berüchtigten Wald von Arenberg zeigt. Der Abschnitt gehört zu den Schlüsselstellen von Paris-Roubaix.

Einen Start beim Giro d'Italia, bei dem er im Vorjahr siegreich gewesen war, hatte Pogacar bereits ausgeschlossen. Seine wichtigsten Ziele in dieser Saison sind die Tour de France und die WM in Ruanda. Eine Teilnahme an der Spanien-Rundfahrt ist noch offen.