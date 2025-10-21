Die NFL trauert um den früheren Football-Star Doug Martin. Seinem Tod ging ein Polizeieinsatz nach einem Einbruch voraus, die Rede ist von einer Rangelei mit Beamten. Verschiedene Behörden ermitteln.

Oakland - Der ehemalige NFL-Profi Doug Martin ist im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz nach einem Einbruch gestorben. Die genaue Ursache für den Tod des früheren Football-Spielers der Tampa Bay Buccaneers und der Oakland Raiders soll durch eine Obduktion ermittelt werden, wie die Polizei von Oakland mitteilte.

„Vor seinem Tod war Martin in einen Einbruch in einem Anwesen in Oakland involviert“, heißt es in der Mitteilung. Beim Versuch, den 36-Jährigen festzunehmen, sei es zu einer Rangelei zwischen ihm und Polizisten gekommen. Martin sei schließlich in Gewahrsam genommen worden und dann nicht mehr ansprechbar gewesen. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.

Familie berichtet von mentalen Problemen bei Martin

Martins Familie ließ über seinen ehemaligen Agenten eine Stellungnahme verbreiten, in der es hieß, der Ex-Profi habe psychische Probleme gehabt: „Das war der eine Gegner, dem er nicht davonrennen konnte.“ In der Nacht des Polizeieinsatzes habe seine Familie sich hilfesuchend an die Behörden gewandt. Martin sei aus seinem Haus geflohen und bei einem Nachbarn in der Nähe eingestiegen.

Mehrere Behörden ermitteln nun zu den Umständen, die zum Tod des ehemaligen Profi-Sportlers geführt haben. Die Bürgermeisterin von Oakland sprach der Familie Martins ihr Beileid aus. Die Tampa Bay Buccaneers, für die Martin sechs Spielzeiten absolvierte, sprachen in einer Stellungnahme vom „großen Einfluss“, den der Profi auf das Team gehabt habe.

Martin spielte als Runningback und erzielte in seiner Karriere 32 Touchdowns. Er wurde zweimal für den Pro Bowl der besten Spieler einer Saison nominiert und zudem einmal ins All-Pro-Team der NFL gewählt. Sein letztes Spiel bestritt er im Dezember 2018.