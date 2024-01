Peking - Chinas Staatsmedien haben den Finaleinzug von Tennisspielerin Zheng Qinwen bei den Australian Open mit Begeisterung gefeiert.

„Hochachtung vor diesem vollen Einsatz und auf geht's für das Finale“, schrieb die „Volkszeitung“, die auch als Sprachrohr der regierenden Kommunistischen Partei gilt, in den staatlich überwachten sozialen Medien. Sich anzustrengen lasse einen Traum erstrahlen, hieß es darin weiter.

Eine unvergessliche Erinnerung

Zheng bezwang am Donnerstag die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska mit 6:4, 6:4. „Danke an die chinesischen Freunde hier auf dem Platz, die mich angefeuert haben“, sagte Zheng nach ihrem Sieg. Es sei eine unvergessliche Erinnerung für sie. Zehn Jahre nach dem Titelgewinn von Li Na steht damit wieder eine Chinesin im Endspiel von Melbourne. Zheng steht derzeit auf Platz 15 der Weltrangliste. Im Endspiel bekommt sie es am Samstag mit der belarussischen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka zu tun.

Blütezeit für die „Goldene Blume Zheng“, titelte die „chinesische Sportzeitung“. Bei den Australian Open habe die 21 Jahre alte Chinesin einen schönen Start aber auch ein auswegloses Tief gehabt, hieß es darin weiter. „Aber wenn sie nur auf dem Platz steht, wird diese Frau zu einer Kriegerin, die niemals aufgibt“, schrieb das Blatt. Ihre ruhige Ausstrahlung auf dem Platz, die unvergleichliche Liebe zum Tennis und gutes Talent gepaart mit der „Abhärtung“ auf den internationalen Tennisplätzen hätten die heutige Zheng Qinwen hervorgebracht.