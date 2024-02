Es ist eine der Lieblingsstrecken der Piloten. Der Große Preis von Japan in Suzuka bleibt noch länger im Rennkalender. Allerdings zu einem anderen Saisonzeitpunkt.

Der Kurs in Japan bleibt bis mindestens 2029 im Rennkalender.

London - Die Formel 1 wird noch länger in Suzuka starten. Der Vertrag mit der Rennstrecke in Japan wurde bis einschließlich 2029 verlängert, wie die Rennserie bekannt gab. Der Suzuka Circuit genießt unter den Fahrern wegen seines Layouts höchste Sympathiewerte.

33 Grand Prix wurden dort bereits gefahren, der erste 1987. Mit sechs Siegen ist Michael Schumacher dort immer noch der Rekordsieger. In der kommenden Saison findet das Rennen am 7. April statt. Sonst wurde gegen Ende der Saison in Japan gefahren, zwölfmal fiel auf der Strecke schon die Entscheidung um den Fahrertitel.