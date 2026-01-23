Nach 16 Spielen Zwangspause gab Franz Wagner vergangene Woche in Berlin sein Comeback in der NBA - und muss nun schon wieder aussetzen. Der linke Knöchel macht Probleme.

Orlando - Ohne den angeschlagenen Welt- und Europameister Franz Wagner haben die Orlando Magic ihr Heimspiel gegen die Charlotte Hornets verloren. Beim 97:124 verzichtete Orlando auf den angeschlagenen Berliner, dessen linker Knöchel schmerzte. Das Sprunggelenk hatte Wagner vor dem Comeback im Berlin-Spiel gegen die Memphis Grizzlies bereits zu einer Pause von 16 Partien gezwungen.

Paolo Banchero war mit 23 Punkten bester Werfer der Gastgeber. Moritz Wagner kam von der Bank zu 14 Zählern, Tristan da Silva traf nur einen seiner fünf Versuche aus dem Spiel und verbuchte lediglich drei Punkte. Bei den Hornets hatten gleich acht Spieler eine zweistellige Ausbeute, Brandon Miller war mit 20 Zählern am erfolgreichsten.

In Dallas schrieb Stephen Curry unterdessen NBA-Geschichte und durchbrach die Schallmauer von 10.000 versuchten Drei-Punkte-Würfen. 8 seiner 15 Versuche versenkte er und hat damit 4.222 von 10.007 Dreier-Versuchen getroffen. Zum Sieg gegen die Dallas Mavericks reichten Curry insgesamt 38 Punkte allerdings nicht. Die Golden State Warriors verloren 115:123 und damit auch das zweite Spiel seit dem Kreuzbandriss bei Jimmy Butler.