Die Wolfsburgerin Stina Johannes empfiehlt sich gegen Frankreich als mögliche Nachfolgerin von EM- und Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger. Noch ist deren DFB-Zukunft aber offen.

Caen - Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger soll in den Nations-League-Finalspielen gegen Spanien in den deutschen Kader zurückkehren. „Es sieht gut aus, sie trainiert schon wieder“, sagte Bundestrainer Christian Wück der Deutschen Presse-Agentur nach dem 2:2 gegen Frankreich in Caen.

Die 35 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC fehlte in den beiden Halbfinals wegen einer Knieverletzung. Sie wurde von Stina Johannes vom VfL Wolfsburg ersetzt, die ein Sonderlob von Wück nach dem wilden Rückspiel gegen die Französinnen erhielt: „Sie hat Ihre Chance genutzt. Sie hat auf sehr, sehr hohem Niveau zwei Spiele abgeliefert, die nicht einfach waren - vom Druck her, von der gegnerischen Klasse her.“

Gespräche über Bergers Zukunft rund ums Spanien-Spiel

Bei Berger, zuletzt zweimal „Fußballerin des Jahres“, ist weiter offen, ob sie ihre DFB-Karriere über dieses Jahr hinaus fortsetzt. Wück und die gebürtige Schwäbin wollen sich rund um die beiden nächsten Länderspielen über deren Zukunft bei den Olympia-Dritten unterhalten.

Das Hinspiel gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien findet am 28. November in Kaiserslautern statt, das Rückspiel am 2. Dezember im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid.

Stina Johannes stellt keine Ansprüche

Berger-Vertreterin Johannes stellte trotz einer starken Leistung in Caen keine Ansprüche auf einen Stammplatz. „Erst mal hoffe ich, dass Anne so schnell es geht wieder fit wird und spielen kann. Und ich freue mich, wenn sie wieder da ist, sie ist unsere Nummer 1“, sagte sie.

Die 25 Jahre alte Ex-Frankfurterin ergänzte mit Blick auf die EM im Sommer in der Schweiz: „Sie hat ein exzellentes Turnier gespielt. Sie ist ganz, ganz wichtig fürs Team - auch für mich. Von daher geht es im nächsten Lehrgang so weiter, wie es auch in den vergangenen Monaten war.“ Johannes hatte zuletzt von ihrem sehr guten Verhältnis zu Berger berichtet, die beiden sind regelmäßig in Kontakt.