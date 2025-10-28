Für den Gastgeber BFC Preussen endete das Spiel gegen den FC Hertha 03 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem BFC Preussen und dem FC Hertha 03 mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Vincent Bayindir (FC Hertha 03) netzte in der 4. Minute der zweiten Spielhälfte (49.) als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen BFC Preussen und FC Hertha 03 – 63. Minute

In Minute 63 fiel das letzte Tor der Partie. 18 Minuten nach Anpfiff gelang es Baran Daskan, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BFC Preussen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Daskan, Isik (56. Dworzynski), Maleca (85. Westmark), Klemme (56. Yildirim), Peter, Klimpke, Rehberg, (56. Dagdemir), Taskiran, Xydias

FC Hertha 03: Kiwus – Sperling, Almugheer (60. Meki), Weber, Van-Dunem (79. Baba), Bayindir, Kirakos (60. Steinrücken), Kozian, Dögenci, Bunger, Schultze (66. Sylla)

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93