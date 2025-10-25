Für den SV Dessau 05 endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Im Stadion am Schillerpark haben 215 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Dessau 05 und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0). Schiri Toni Pulst (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem elf Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (81. Schultz), Zoblofsky, Barabasch, Pratsch, Horvath, Baumgart (66. Von Zansen), Mieth (90. Thomas), Erdmann (66. Werthmann), Biriuk, Sparfeld

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Litzenberg, Born (77. Elflein), Bauer, Hlynianyi, Bark (52. Galushyn), Hadaschik, Ludwig (63. Sumka), Böhme, Gründling, Ehrhardt

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215