Ein 3:3 (2:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BFC Preussen und BFC DYNAMO U19 am 23. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost.

Berlin/MTU. Der BFC Preussen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Ceyhun Dagdemir für BFC traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Damien Schade den Ball ins Netz (19.).

Tor Nummer drei schoss Justin Felgentreff für BFC (36.). Die Partie blieb spannend. Ceyhun Dagdemir (BFC) traf in Minute 39. Dayvin Rehberg traf für BFC (53). Spielstand 3:2 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der BFC DYNAMO U19 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BFC Preussen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Deniz Corr.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Louis Gnodtke (BFC) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für BFC erzielen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der BFC DYNAMO U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der BFC Preussen rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – BFC DYNAMO U19

BFC Preussen: Ahmad – Sassi (31. Xydias), Tuncer, Rmieh, Dagdemir (66. Simao), Yildirim (31. Rehberg), Emini (46. Abou-Chaker), Dworzynski, Klimpke (66. Minko), Mücke, Maleca (81. Daskan)

BFC DYNAMO U19: Höhne (46. Van Fräsdorf) – Gnodtke, Ramoth, Kämpf (63. Hauck), Zefi, Felgentreff, Sambale (63. Linsenbarth), Leiting, Schade, Hagan (79. Alekeachah), Sellenthin

Tore: 1:0 Ceyhun Dagdemir (9.), 1:1 Damien Schade (19.), 1:2 Justin Felgentreff (36.), 2:2 Ceyhun Dagdemir (39.), 3:2 Dayvin Rehberg (53.), 3:3 Louis Gnodtke (87.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Benjamin Pilgrim, Peter Bunse; Zuschauer: 30