Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielte der Heimverein Turbine Halle II gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind die Turbine Halle II und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Gleich nach Spielstart schoss Maximilian-Elias Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf – 30. Minute

Kurz vor dem Pfiff konnte Florian Löser (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erlangen (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Förster, Fischer, Löser, Neumann (28. Hoffmann), Völker, Merschky, Höppner (54. Menzer), Fox, Alassaf Alasaad, Dichtl

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Apelt, Scheller (41. Warnecke), Eitner, Sare, Winter, Meisel, Elsner (68. Bytyqi), Pötzsch, Lebenda, Rötzschke

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25