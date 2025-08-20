Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost errangen Marcel Jankowski und sein Team FC Förderkader Rene Schneider gegen den VFC Plauen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker schlugen die Gäste aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Spieler Nummer 7 für Förderkader traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein (24.). Die Rostocker legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze.

Doppelpack von bringt FC Förderkader Rene Schneider 2:0 in Führung – Minute 42

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Rostocker brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 7, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Langer, Plank, Petzold, Tauscher (75. Tiepner), Burdusudis, Wunderlich, Schulz, Koumpous

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80