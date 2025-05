Fünfmal hat der Berliner SC am Samstag gegen die Gäste aus Stern eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Berliner.

Joshua Okpalaike traf für den Berliner SC in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SFC Stern 1 steckten einmal Gelb ein (30.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tyron Koomson den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (31.).

Berliner SC führt mit 2:0 – 31. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Berliner SC kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Koomson konnte in Minute 46 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SFC Stern 1. In Minute 77 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Anton Lacheta traf für Berlin in Minute 86. Spielstand 4:1 für den Berliner SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

Schon vier Minuten später konnte Alexander Edward Lorenz (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:1 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Berliner sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – SFC Stern 1

Berliner SC: Sahin – Koomson (80. Lacheta), (80. Zhu), Yilmazcelik (66. Kindt), Waldeck (57. Soueidan), Hakim, Munajjed (57. Olarte Kambergs), Okpalaike (44. Lorenz), Rexha (80. Dogan), Balsüzen

SFC Stern 1: Konta – (57. Cisse), Alhasan, Aydin, Jouini, Valenzuela Chmieleski, Culubali, Garbulowski (67. Groszewski), Ovaciuc, Ungu (46. Attah), El Khanji

Tore: 1:0 Joshua Okpalaike (20.), 2:0 Tyron Koomson (31.), 3:0 Tyron Koomson (46.), 3:1 Mohammad Alhasan (77.), 4:1 Anton Lacheta (86.), 5:1 Alexander Edward Lorenz (90.); Zuschauer: 60