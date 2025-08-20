Für den VFC Plauen endete der 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Mirac Balsüzen (Berliner SC) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz (12.).

12. Minute VFC Plauen und Berliner SC im Gleichstand – 1:1

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Die Partie blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Thormann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Berliner Team den Sieg zu bescheren (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis, Liebig, Tiepner (84. Blank), Petzold, Schulz, Wunderlich (46. Zapf), Plank

Berliner SC: Ahmad – Balsüzen (63. Munajjed), Okpalaike (83. Lorenz), Koomson (78. Waldeck), Gültekin (78. Zhu), Rehfeld, Thormann, Dogan

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62