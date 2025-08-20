Am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang dem VFC Plauen ein 3:2 (3:2)-Triumph über den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Nur drei Spielminuten darauf konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Plauener Mannschaft erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – (80. Tiepner), (69. Tauscher), Liebig, Langer, Wunderlich, Petzold, Ibisevic (69. Bammler), Burdusudis, Schulz

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Kämpf (63. Goedicke), Leiting, Ramoth, Zefi (60. Loyda), Alekeachah, Gnodtke, Hauck, Sambale, Sellenthin (46. Linsenbarth), Felgentreff

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70