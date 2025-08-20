Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang dem VFC Plauen ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SC Borea Dresden.

Plauen/MTU. Die 51 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen das Team aus Dresden mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte an die Plauener (26.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Norman Zschach am Ende der ersten Halbzeit, als Spieler Nummer 12 für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Plauener legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Elias Burdusudis der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 8

49. Minute: VFC Plauen baut Führung auf 2:0 aus

In der 78. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Edgar Knötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Dresdnern noch ein Tor zu bescheren (89.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SC Borea Dresden

VFC Plauen: – (64. Tauscher), Wunderlich, (81. Zapf), Burdusudis, Plank (81. Blank), (64. Langer), Schulz, Petzold, Tiepner (41. Koumpous)

SC Borea Dresden: Borschel – Semar, Schulze (77. Walther), Knötzsch, Fröhlich, (77. Wagner), Exner, Förster (64. Mikulsky), Mende

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Elias Burdusudis (49.), 2:1 Edgar Knötzsch (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Christian Franke; Zuschauer: 51