Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von BFC Preussen und FC Hertha 03 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost.

Berlin/MTU. Mit einem Unentschieden sind der BFC Preussen und der FC Hertha 03 am Samstag vom Platz gegangen. 93 Zuschauer sahen das Spiel im Preussen-Stadion NR1.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Vincent Bayindir mit einem Strafstoß für Hertha traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

BFC Preussen Kopf an Kopf mit FC Hertha 03 – 1:1 in Minute 63

18 Minuten nach der Pause konnte Baran Daskan (BFC) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für BFC erzielen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Berliner sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Isik (56. Dworzynski), Klimpke, Taskiran, Xydias, Peter, Rehberg, Daskan, Klemme (56. Yildirim), Maleca (85. Westmark), (56. Dagdemir)

FC Hertha 03: Kiwus – Bunger, Kozian, Bayindir, Sperling, Weber, Almugheer (60. Meki), Kirakos (60. Steinrücken), Van-Dunem (79. Baba), Dögenci, Schultze (66. Sylla)

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93