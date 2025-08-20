Der Tennis Borussia Berlin U19 gelang es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 5:3 (0:3) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Berlin/MTU. Die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 5:3 (0:3). Im Spiel zwischen Berlin und Plauen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 5:3 (0:3)-Sieg für das Team aus Berlin.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Spielbeginn lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Plauenern unerwartet die Führung. Die Plauener legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Spieler Nummer 21 der Torschütze (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 liegt 0:2 zurück – Minute 31

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (88.). Die Tennis Borussia Berlin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Langer, Tauscher, Liebig, Schulz, Petzold, (61. Tiepner), Wunderlich (71. Gönül), Koumpous (86. Kolomiiets)

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50