Der VFC Plauen sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Plauen – BFC: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (2:1). Schiedsrichter Lucas Leihkauf (Plauen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Gleich nach Spielstart schoss Dayvin Rehberg das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Toni Niklas Wunderlich (12.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

VFC Plauen Kopf an Kopf mit BFC Preussen – 1:1 in Minute 12

Schon drei Spielminuten später konnte Elias Burdusudis (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (15.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Liebig, Koumpous, Wunderlich, Plank, Petzold, Burdusudis (87. Tiepner), Schulz, Langer

BFC Preussen: Saatci – Klimpke, Peter, Rmieh (76. Tuncer), Dworzynski (64. Simao), Klemme (64. Xydias), Rehberg, Daskan, Dagdemir, Can (36. Sassi), Maleca (36. Abou-Chaker)

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48