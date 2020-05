In der MDCC-Arena wird möglicherweise Ende Mai wieder gespielt. Die Entscheidung trifft letztendlich die Politik. Klar ist aber, dass die Partien ohne Zuschauer stattfinden würden. Vielleicht uss der FCM aber sogar ausweichen, wenn das Team nicht in Magdeburg spielen darf. Archivoto: Peter Gercke/dpa

Der DFB will die Drittligasaison am 26. Mai fortsetzen. Unter Umständen muss 1. FC Magdeburg in ein anderes Bundesland ausweichen.

Magdeburg l Mit Spannung wurden am Montag die Ergebnisse der DFB-Präsidiumssitzung erwartet. Die Verantwortlichen verabschiedeten einen Rahmenterminkalender, der einen Drittligastart am 26. Mai vorsieht. Ob es dazu kommt, ist aber offen. Denn das letzte Wort hat die Politik. Magdeburgs Bürgermeister Lutz Trümper schließt Geisterspiele in der MDCC-Arena momentan wegen der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung aus. Diese Probleme will der DFB dadurch umgehen, dass ein neutraler Spielort festlegt werden kann. Den kompletten Artikel können Sie in unserem E-Paper lesen.

