Der SV Liesten 22 hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (0:0).

1:3 – SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfB 07 Klötze I

Salzwedel/MTU. Vor 95 Zuschauern hat sich das Team von Jonathan Gehrke mit 1:3 (0:0) gegen Klötze eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Philipp Homeier für Klötze traf und in Minute 58 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Nick Danny Luckmann (61.) erzielt wurde.

Minute 61 SV Liesten 22 auf Augenhöhe mit VfB 07 Klötze I – 1:1

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Christian Makowka ersetzte Davud Saliho und Florian Beck kam rein für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite sprangen Rico Gose für Timm Müller und Paul Homeier für Jannik Banse ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Paul Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 verließen die Klötzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – H. Glameyer, Luckmann, F. B. Mateev, Subke, Langer, H. Glameyer, Saliho (75. Makowka), Müller, V. B. Mateev (78. Beck), Paul

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Banse (87. Homeier), Lehmann, Müller (87. Gose), Maihack, Lange, Fuhrmann, Homeier, Strauß (46. Hetfleisch), Wißwedel

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95