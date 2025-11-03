Die deutsche Erfolgssprinterin postet bei Instagram ein Foto von einem funkelnden Ring - und erhält schnell Gratulationen ihrer Kolleginnen. Wenig später bestätigt sie die frohe private Kunde.

Gina Lückenkemper hat auch privat Grund zum Strahlen: Die Sprinterin und ihr langjähriger Partner haben sich verlobt.

Berlin - Die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper hat sich verlobt. Das bestätigte die 28-Jährige auf dpa-Anfrage, nachdem sie bei Instagram ein Foto mit einem funkelnden Ring gepostet hatte. Der Verlobungsring komme von ihrem langjährigen Partner, sagte sie.

Zu einer Fotoreihe, mit der sie auf vergangene Urlaubstage zurückblickte, hatte Lückenkemper die Worte „Ich freue mich auf alles, was vor uns liegt“ geschrieben - auf dem neunten Bild war dabei der Ring zu sehen. Auch wenn die Doppel-Europameisterin von München 2022 zunächst keine weitere Erklärung zum Foto abgab, nahm sie die Glückwünsche von Leichtathletik-Kolleginnen wie Gesa Krause, Sina Mayer und Laura Müller sowie der ehemaligen Turnerin Kim Bui bereits dankend entgegen.

Lückenkemper hatte im September bei der Leichtathletik-WM in Tokio die Bronzemedaille mit der 4x100-Meter-Staffel geholt und kurz darauf ihre Saison beendet.