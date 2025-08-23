Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem 1. FC Lok Stendal II ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Lok Stendal II und die SG Letzlingen / Potzehne am Samstag 2:1 (0:0) getrennt.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Oskar Konrad Konieczny (1. FC Lok Stendal II) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

1. FC Lok Stendal II Kopf an Kopf mit SG Letzlingen / Potzehne – 1:1 in Minute 69

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Lok Stendal II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Anton Dzhurylo den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Stendal sicherte (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Stendaler sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Schulze (74. Merso Rasho), Friedebold, Matiiv, Konieczny, Klautzsch, F. Handge (90. Schreiber), Frötschner, Dzhurylo, Becker, Kovalov (82. O. Handge)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Pape, Engler, Mertens, Daries, Krehl (68. Bock), Mertens, Schulze, Schulze, Saluck, Grabau

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44