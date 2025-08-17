Ein 5:5 (2:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:5 (2:2).

Lukas Helmel traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Hassan Abdi Abdiwahaab den Ball ins Netz (30.).

Minute 30 Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck im Gleichstand – 1:1

Gleichstand. Die Union 1861 Schönebeck e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Lukas Helmel traf in Minute 40 noch einmal. Die Berliner nahmen aber nochmal Anlauf. Yannik Elze schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Tristan Schöne traf in der 68. Minute. Unentschieden. Die Berliner konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von . Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Helmel schoss und traf in der 88. Spielminute noch einmal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Philipp Maurice Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erlangen (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alkhalaf, Richter, Abdiwahaab, Aaraj, Elze, Moukadamou, Fasou, Zen Al Abeden, Thapa

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Tromski, Lohre, Helmel, Meinecke, Böhm, Schulze, Wölfer, Boese, Schöne

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36