Dem 1. FC Lok Stendal II glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Möringer Sportverein mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 96 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Elias-Rene Friedebold das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (68.). Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Möringer Sportverein steckte jetzt dreimal Gelb ein (70.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Carl Klautzsch den Ball ins Netz.

1. FC Lok Stendal II in Minute 85 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Jasin Barrie, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.+2).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Matiiv, F. Handge, Becker, Klautzsch, O. Handge (60. Mohamed), Friedebold, Barrie, Schulze, Frötschner, Borkenhagen (80. Schreiber)

Möringer Sportverein: Wittrien – Schilling (62. Bade), Mayer (89. Kuschmider), Hutsu, Lauck, Schönburg, Eggert, Rosentreter, Wendt, Dzierma (89. Drawehn), Kumpe

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96