Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der 1. FC Lok Stendal II vor 50 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:0)-Erfolg gegen den Rossauer SV freuen.

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Rossau mit 4:1 (3:0) souverän überlegen.

Nach 17 Minuten schoss Felix Belling das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 33 wurde ein weiteres Tor durch Leon-Lucca Borkenhagen erzielt.

1. FC Lok Stendal II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 33. Minute

Zu all dem Jammer lenkte der Rossauer den Ball in der 36. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Der Rossauer SV lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Finn Hannes Wilhelm traf in Spielminute 63. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jasin Barrie den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (80.). Damit war der Sieg der Stendaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Rossauer SV

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kliche (84. Kusch), Henning, Schulze, Sall, Klautzsch (73. Elsner), Belling (55. Lange), Borkenhagen, Becker, Schreiber (73. Frötschner), Barrie (90. Sambou)

Rossauer SV: Benecke – Henel, Ziems, Klein, Schmitz, Wilhelm, Elling, Noack, Schröder, Meyer, Glombitza (85. Schulz)

Tore: 1:0 Felix Belling (17.), 2:0 Leon-Lucca Borkenhagen (33.), 3:0 Vincent Klein (36.), 3:1 Finn Hannes Wilhelm (63.), 4:1 Jasin Barrie (80.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Paul Gustav Klopp, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 50