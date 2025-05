Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war der SV Liesten gegenüber dem Kreveser SV machtlos und wurde mit 2:4 (2:3) vom Platz gefegt.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten und der Kreveser SV ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:3).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Christian Rosenkranz für Krevese traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Thiemo Bittner den Ball ins Netz (4.).

Minute 4: SV Liesten 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Rosenkranz für Krevese (6.). Es blieb spannend. Christian Makowka (Liesten) und Filip Branimirov Mateev (Liesten) trafen in Minute 7 und 22. Spielstand 3:2 für den Kreveser SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

Die Kreveser wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Nils Pieper für Tim Zimmermann und Andreas Thiede für Moritz Jerome Rathke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Kreveser SV noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Tim Zimmermann (Krevese) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Kreveser als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der SV Liesten noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten – Kreveser SV

SV Liesten: Lüdtke – Zurleit, Makowka, Subke, Beck, V. B. Mateev, F. B. Mateev, H. Glameyer, Bastian, H. Glameyer, Kordus (11. Gehrke)

Kreveser SV: Bergmann – Pieper (47. Zimmermann), Rosenkranz, Nitzsche, Pieper, Thiede (82. Rathke), Engelfried, Kiebach, Bittner, Wolligandt, Döring

Tore: 0:1 Christian Rosenkranz (3.), 0:2 Thiemo Bittner (4.), 0:3 Christian Rosenkranz (6.), 1:3 Christian Makowka (7.), 2:3 Filip Branimirov Mateev (22.), 2:4 Tim Zimmermann (90.+2); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Thomas Burkert, Justin Rene Rothe; Zuschauer: 74