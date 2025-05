Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 89 Zuschauern mit 1:4 (0:1) gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg verabschieden musste.

Wesley Hähre (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Daniel Zoll den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV 1889 Altenweddingen hinkt 0:2 hinterher – Minute 49

Es sah nicht gut aus für den SV 1889 Altenweddingen. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Mark Schröder traf für Magdeburg in Minute 59. Spielstand 3:1 für den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Theele (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 4:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV 1889 Altenweddingen: Deike – Richter, Selent, Harnau, Zywotek (70. L. Thielecke), Sedlak (86. Schubert), Krause (46. Petters), Krüger, Schwarz, Wendland (46. Hanft), Rein (46. T. R. Thielecke)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (84. Tarasov), Schröder, Holtz (79. Repp), Bader, Meyer (79. Seegers), Stridde (87. Hornbach), Lausch, Hähre, Zoll, Skorsetz

Tore: 0:1 Wesley Hähre (23.), 0:2 Daniel Zoll (49.), 1:2 Jannes Krüger (53.), 1:3 Mark Schröder (59.), 1:4 Philipp Theele (84.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Henry Schmidt, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 89