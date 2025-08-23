Der TSV Brettin/Roßdorf I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Kreveser SV.

Brettin/MTU. Die 110 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brettiner besiegten das Team aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän.

Laurens Lindemann (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Brettin/Roßdorf noch einen drauf: In Minute 63 wurde ein weiteres Tor durch Gianni Schmahl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

TSV Brettin/Roßdorf I führt mit 2:0 – Minute 63

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Maximilian Müller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (71.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – L. Lindemann (58. Zander), Tepper, Schmahl (87. Gronwald), Müller, L. Lindemann (75. J. C. Papke), Kniesche, Weinheimer, Dauter, Feuerherdt, J. Papke (62. Harzendorf)

Kreveser SV: Diezel – Präbke, Nitzsche, Hannemann, Pieper, Rathke, Nölle, Pieper, Bergmann, Wolligandt, Zimmermann

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110