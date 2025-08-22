Für den Gastgeber Möringer Sportverein endete das Spiel gegen den TuS Wahrburg am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einer 3:3 (1:1)-Punkteteilung.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Möringer Sportverein und der TuS Wahrburg am Freitag 3:3 (1:1) getrennt.

In Minute 22 schoss Tom Salemski das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Paul Schönburg den Ball ins Netz.

Minute 45+4 Möringer Sportverein auf Augenhöhe mit TuS Wahrburg – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Patrick Huch/Möringer (54.), gefolgt von Tobias Heyder (TuS Wahrburg) in Minute 57 und Philip Lauck (Möringer Sportverein) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Möringer Sportverein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Richardt Klipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Stendaler zu erlangen (88.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Wahrburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Möringerer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TuS Wahrburg

Möringer Sportverein: Bauer – Lauck, Kumpe, Hutsu, Rosentreter (62. Mayer), Schilling, Huch (77. F. M. Köppe), M. Köppe, Schönburg, Siegert, Bünnig

TuS Wahrburg: Schmidt (46. Henschel) – Radelhof, Schlegel (90. Schreiber), Salemski (80. Schulz), Heyder, Schnee, Burghard, Wennrich, Leppin (54. Klipp), Weikert (46. Rieke), Assmann

Tore: 0:1 Tom Salemski (22.), 1:1 Paul Schönburg (45.+4), 2:1 Patrick Huch (54.), 2:2 Tobias Heyder (57.), 3:2 Philip Lauck (86.), 3:3 Richardt Klipp (88.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Julian Helbig; Zuschauer: 183