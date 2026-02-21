Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Burg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 103 Besuchern des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) geboten. Die Burger waren den Gästen aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Nach nur 17 Minuten schoss Erik Teege das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste zweimal Gelb hinnehmen (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. Das zweite Tor konnten die Burger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Luca Jannes Schulz den Ball ins Netz.

Burger BC 08 I führt nach 77 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Burger BC 08 I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Unmittelbar darauf gelang es Denis Neumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (83.).

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Siebert, Thiede (84. Baas), Grisgraber, Teege (56. Saage), Schlitte, Kersten (56. Engel), Parpart (68. Schulz), Wehrmann (84. Rusche), Neumann, Jürgen

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan, Krubert (82. Lemke), Eisert, Hentschel, Kummert, Gueta, Krietsch, Ali, Wulff, Müller

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103