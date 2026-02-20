Eine deutliche Schlappe erlitt der VfB 1906 Sangerhausen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Zorbau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 95 Zuschauern mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Die 95 Zuschauer im Friesenstadion Pl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen ein ernüchterndes 1:5 (1:1) einstecken musste.

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zorbauer konterten in der 23. Minute. Diesmal war Bruno Weick der Torschütze.

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen und SV Blau-Weiß Zorbau – 23. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (84.). Damit war der Triumph der Zorbauer entschieden. Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Kern (60. Stöhr), Schäffner, Hennig (68. Halle), Sonnenberg (46. Lange), Wagenhaus, Schneider (72. Husung), Hildebrandt, Schulz, Weick, Olbricht

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Strauchmann, Campbell (80. Omerovic), Erdmann (89. Bisultanov), De Pinho Gomes (65. Sothen), Seidel, Hein (72. Tsipi), Neuhaus (80. Engl), Bondarenko, Neuhaus, Nicodemus

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95